سیاسة

الرئيس بارزاني يبحث الأوضاع السياسية مع القنصل الفرنسي العام في أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني القنصل الفرنسي اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين (20 حزيران 2022)، الأوضاع السياسية مع القنصل الفرنسي العام في أربيل أوليف ديكوتين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية لإقليم كوردستان وفرنسا، والاتصال الهاتفي الذي جرى الشهر الماضي بين الرئيس بارزاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الأوضاع السياسية في العراق، والسيناريوهات المحتملة في العملية السياسية خلال المرحلة القادمة.

وكانت آخر المستجدات السياسية والأمنية ومستقبل الشعب الكوردي في سوريا محوراً آخر من محاور اللقاء.

 

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