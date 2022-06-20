الرئيس بارزاني يبحث الأوضاع السياسية مع القنصل الفرنسي العام في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين (20 حزيران 2022)، الأوضاع السياسية مع القنصل الفرنسي العام في أربيل أوليف ديكوتين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية لإقليم كوردستان وفرنسا، والاتصال الهاتفي الذي جرى الشهر الماضي بين الرئيس بارزاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الأوضاع السياسية في العراق، والسيناريوهات المحتملة في العملية السياسية خلال المرحلة القادمة.

وكانت آخر المستجدات السياسية والأمنية ومستقبل الشعب الكوردي في سوريا محوراً آخر من محاور اللقاء.