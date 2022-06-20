بتوجيه من مسرور بارزاني.. كوردستان تخصص 800 مليون دينار لمكافحة الكوليرا في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 20 حزيران 2022، على تخصيص مبلغ 800 مليون دينار، كميزانية طارئة لمواجهة الإسهال ومرض الكوليرا، الذي انتشر في الإقليم مؤخرا.

وقال وزير صحة الإقليم سامان برزنجي، في مؤتمر صحفي، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان، يتابع الأوضاع عن كثب، وأعرب عن دعم حكومة الإقليم لعلاج المرضى واتخاذ تدابير للسيطرة على المرض ومنع انتشاره.‏

وأضاف برزنجي، أن مسرور بارزاني "وجه وزير الصحة بمراقبة الوضع الصحي والتأهب ودعم أي حاجة لمنع انتشار الكوليرا".

وقال مدير عام الصحة في السليمانية، صباح هورامي في مؤتمر صحفي، انه زار المستشفيات مع وزير الصحة وتم تأمين الأدوية والعلاجات اللازمة لها.

‏وتم يوم الأحد 19 حزيران/ يونيو 19 تأكيد 10 حالات اختناق في مختبر بغداد المركزي في السليمانية، وتم الإبلاغ عن 56 حالة إيجابية في مختبرات السليمانية.‏

واعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاحد، عن قلقه من انباء انتشار وباء الكوليرا في محافظتي السليمانية واربيل، ووجه وزير الصحة بالتواجد في السليمانية واتخاذ تدابير السيطرة على الوباء.

وأعلنت صحة محافظة السليمانية في وقت سابق، تسجيل 635 حالة إصابة جديدة من "الاسهال والقيء" خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في المحافظة.