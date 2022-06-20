سیاسة

الكاظمي يلتقي جرحى احتجاجات تشرين ويعلن إنجاز "مشاريع كثيرة" في ذي قار

التظاهرات في ذي قار لا تزال مستمرة على الرغم من مضي نحو عقدين على سقوط النظام السابق
author_image Kurdistan24 اربیل
الكاظمي خلال لقائه عدداً من جرحى مظاهرات تشرين - صورة: مكتب رئيس الحكومة
الكاظمي خلال لقائه عدداً من جرحى مظاهرات تشرين - صورة: مكتب رئيس الحكومة
العراق الكاظمي ذي قار انجاز مشاريع تظاهرات تشرين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إنجاز "مشاريع كثيرة" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد.

تعليقات الكاظمي نقلها بيان أصدره مكتبه خلال لقائه عدداً من جرحى تظاهرات تشرين من أبناء محافظة ذي قار قبيل سفرهم للعلاج خارج العراق.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله "هذه الحكومة دعمت محافظة ذي قار، وقد تمكنت من إنجاز الكثير من المشاريع فيها".

ولم يذكر رئيس الوزراء طبيعة تلك المشاريع.

والتظاهرات في ذي قار لا تزال مستمرة على الرغم من مضي نحو عقدين على سقوط النظام السابق.

ويطالب السكان المحليون، ولا سيما الشبان، بتحسين الخدمات وفرص عمل في محافظاتهم النفطية والتي لا تبعد كثيراً عن البصرة مركز صناعة النفط في العراق.

وهذه أحدث وجبة من جرحى التظاهرات التي ستتوجه غداً للعلاج خارج العراق، وقد سبقتها دفعات عدة، على أن تكون هناك وجبة أخرى قريباً، بحسب البيان الحكومي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف