الكاظمي يلتقي جرحى احتجاجات تشرين ويعلن إنجاز "مشاريع كثيرة" في ذي قار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إنجاز "مشاريع كثيرة" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد.

تعليقات الكاظمي نقلها بيان أصدره مكتبه خلال لقائه عدداً من جرحى تظاهرات تشرين من أبناء محافظة ذي قار قبيل سفرهم للعلاج خارج العراق.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله "هذه الحكومة دعمت محافظة ذي قار، وقد تمكنت من إنجاز الكثير من المشاريع فيها".

ولم يذكر رئيس الوزراء طبيعة تلك المشاريع.

والتظاهرات في ذي قار لا تزال مستمرة على الرغم من مضي نحو عقدين على سقوط النظام السابق.

ويطالب السكان المحليون، ولا سيما الشبان، بتحسين الخدمات وفرص عمل في محافظاتهم النفطية والتي لا تبعد كثيراً عن البصرة مركز صناعة النفط في العراق.

وهذه أحدث وجبة من جرحى التظاهرات التي ستتوجه غداً للعلاج خارج العراق، وقد سبقتها دفعات عدة، على أن تكون هناك وجبة أخرى قريباً، بحسب البيان الحكومي.