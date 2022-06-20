صحة وبیئة

وزارة الصحة تعلن دخول العراق في موجة وبائية جديدة من كورونا

سجل العراق في الساعات الأربع والعشرين الماضية 515 إصابة ووفاة واحدة
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان وزارة الصحة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الاثنين دخول العراق في موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا مع تسجيل قفزة في الإصابات اليومية بالوباء.

وقالت وزارة الصحة في بيان "لوحظ أن هنالك ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الماضية، وكذلك زيادة في عدد حالات الرقود في المستشفيات مما يعني دخول العراق في موجة وبائية جديدة".

وأضافت أن "عودة ارتفاع الإصابات للأسف هو نتيجة حتمية للتهاون في تلقي جرع لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة على الرغم من توفرها في كافة المراكز الصحية".

وسجل العراق في الساعات الأربع والعشرين الماضية 515 إصابة ووفاة واحدة ما يرفع إجمالي الإصابات 2332692 حالة منها 25229 وفاة.

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