سیاسة

البرلمان العراقي يحدد موعد جلسته الاسثنائية

author_image سوار أحمد
مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي
العراق مجلس النواب جلسة استثنائية العراق

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس النواب العراقي، عقد جلسة استثناية يوم الخميس المقبل.

وذكرت رئاسة مجلس النواب في بيان، أن "مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً."

وفي وقت سابق من يوم الاثنين،  ناقش الاطار التنسيقي الشيعي سبل "عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، تتضمن التصويت على حسم بدلاء نواب الكتلة الصدرية، وتأدية القسم الدستورية للنواب الجدد".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف