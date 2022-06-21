البرلمان العراقي يحدد موعد جلسته الاسثنائية

أربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس النواب العراقي، عقد جلسة استثناية يوم الخميس المقبل.

وذكرت رئاسة مجلس النواب في بيان، أن "مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً."

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ناقش الاطار التنسيقي الشيعي سبل "عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، تتضمن التصويت على حسم بدلاء نواب الكتلة الصدرية، وتأدية القسم الدستورية للنواب الجدد".