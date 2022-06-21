سیاسة

أردوغان يتوعد برد حاسم وجنرال يوناني يهدد بقصف إسطنبول

author_image سوار أحمد
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
ترکیا اردوغان تركيا اليونان

أربيل (كوردستان 24)- تتصاعد حدة التوتر بين الجارتين الحليفتين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تركيا واليونان، بعد اتهام أنقرة أثينا بتسليح 12 جزيرة في بحر إيجة بالقرب من الأراضي التركية.

ووصل التوتر إلى حد تهديد الجنرال اليوناني المتقاعد، يانيس إيغولفوبولوس، بإمكانية قصف جسور إسطنبول الحيوية، الأمر الذي قوبل بانتقادات تركية، أبرزها كان على لسان زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي، الذي قال "يبدو أن اليونانيين نسوا مصير أجدادهم الذين دفنوا في قاع بحر إيجة".

وبلغ التصعيد ذروته بعد اتهام رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بزعزعة الاستقرار في جزيرة قبرص أمام أعضاء الكونغرس الأميركي مؤخرا، ومطالبته واشنطن بعدم بيع أنقرة مقاتلات  "16 (F-

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه، خلال مشاركته في مناورات "أفس 2022" العسكرية، بأن بلاده جادة في الرد الحاسم على اليونان، وأن على الأخيرة أن تدرك حدودها وتلتزم بها.

وعلى إثر هذه التصريحات، بات الصدام العسكري حديث الشارع والإعلام لدى الطرفين، وفق ما أفادت "الجزيرة".

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