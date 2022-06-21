سیاسة

بالفيديو.. هجوم صاروخي يستهدف قضاء شيخان في دهوك

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان دهوك قصف

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر عسكري مساء اليوم الثلاثاء بسقوط صاروخ داخل قضاء شيخان في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال القائد في البيشمركة أديب تروانشي في حديث لكوردستان 24، إن الصاروخ سقط على بعد كيلومتر واحد من إحدى الآبار النفطية، مشيراً إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار.

وليس من الواضح ما إذا كان الصاروخ يستهدف البئر النفطية أو الشركة التي تعمل فيها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وسبق أن تعرضت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، لهجمات مماثلة ولا سيما تلك التي تستهدف حقولاً نفطية عند المناطق المحاذية لمحافظة نينوى.

وكثيراً ما يلقي إقليم كوردستان باللائمة على جماعات عراقية مسلحة خارجة عن القانون في تنفيذ تلك الهجمات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف