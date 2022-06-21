بالفيديو.. هجوم صاروخي يستهدف قضاء شيخان في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر عسكري مساء اليوم الثلاثاء بسقوط صاروخ داخل قضاء شيخان في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال القائد في البيشمركة أديب تروانشي في حديث لكوردستان 24، إن الصاروخ سقط على بعد كيلومتر واحد من إحدى الآبار النفطية، مشيراً إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار.

وليس من الواضح ما إذا كان الصاروخ يستهدف البئر النفطية أو الشركة التي تعمل فيها.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وسبق أن تعرضت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، لهجمات مماثلة ولا سيما تلك التي تستهدف حقولاً نفطية عند المناطق المحاذية لمحافظة نينوى.

وكثيراً ما يلقي إقليم كوردستان باللائمة على جماعات عراقية مسلحة خارجة عن القانون في تنفيذ تلك الهجمات.