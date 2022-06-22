اقتصاد

العراق يعلن إيرادات النفط خلال الشهر الماضي

author_image سوار أحمد
العراق سومو العراق النفط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" يوم الثلاثاء، إيرادات تصدير النفط خلال الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير أبحاث السوق في الشركة محمد سعدون، "نحن في الفصل الثالث من هذه السنة وستشهد الأسعار دعماً أكثر وسوف تستقر خلال الثلاثة أشهر المقبلة"، مشيراً إلى أن السوق النفطية تشهد تحدياً بسبب الأزمة الأوكرانية.

ولفت سعدون إلى أن "معظم الوكالات العالمية للطاقة عدلت توقعاتها للأسعار من 95 دولارا إلى 120 ليكون السعر المتوقع لعام 2022، وإلى 115 للبنوك العالمية الكبرى، وبعض الشركات توقعت أن يصل إلى 150 دولاراً في ظل أن الخزين الحالي في أدنى مستوياته".

واكد ان قرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على النفط الروسي سينعكس بصورة مباشرة على الإيرادات المتوقعة لعام 2023 والتي تمتد إلى 2024 بزيادة إلى 120 دولاراً، وهذا رقم كبير".

 

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