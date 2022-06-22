صحة وبیئة

الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء العاصفة الترابية في البلاد

author_image سوار أحمد
العراق الانواء الجوية حالة الجو العراق

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية يوم الثلاثاء، موعد انتهاء العاصفة الترابية في البلاد، مشيرة إلى ان درجات الحرارة ستنخفض من 5 - 8 درجات خلالها.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البلاد بدأت تأثرها بعواصف ترابية متوسطة الى شديدة في محافظات بغداد وصلاح الدين والانبار، ثم محافظات كركوك ونينوى وديالى واربيل"، مبيناً أن "الرياح ستكون شمالية غربية ومدى الرؤية الأفقية ألف متر وفي العواصف الترابية 500 متر".

وأضاف، "يوم غد الأربعاء ستتاثر المنطقة الوسطى وخاصة بغداد والأنبار وواسط وبابل بالعاصفة الترابية التي تتحرك بعد ذلك باتجاه المنطقة الجنوبية في محافظات ذي قار والمثنى والبصرة"، مشيراً إلى أن "درجات الحرارة ستنخفض من خمسة الى ثمانية درجات".

وأكد أن "العاصفة الترابية ستنتهي صباح يوم الخميس المقبل"، لافتاً إلى أن "درجات الحرارة ستعود الى معدلاتها الطبيعية وتصل الى 46 و47 مئوية لتأثر البلاد بمنخفض موسمي حراري".

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