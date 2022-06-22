صحة وبیئة

زلزال يضرب أفغانستان ويخلف مئات القتلى والجرحى

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط افغانستان زلزال قتلى وجرحى

أربيل (كوردستان 24)- قالت تقارير ان مئات القتلى والجرحى سقطوا، جراء زلزال ضرب اليوم الأربعاء ولايتين بجنوب شرقي أفغانستان.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان في وقت سابق، أن زلزالا ضرب شرق البلاد وخلف عددا هائلا من القتلى والجرحى.

 وقال رئيس الوكالة محمد نسيم حقاني، إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح.

وأضاف حقاني، أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننغرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

وبحسب ما نشر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على "تويتر"، إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

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