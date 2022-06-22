بن سلمان في تركيا للمرة الأولى في زيارة هي الأولى منذ مقتل خاشقجي

أربيل (كوردستان 24)- يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأربعاء تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة هي الأولى منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.

ومن المتوقع أن تتضمن المحادثات بين الطرفين إعادة إحياء العلاقات بين البلدين وتحقيق "تطبيع كامل واستعادة فترة ما قبل الأزمة".

من جانبه كان أردوغان قد ذهب إلى السعودية في أبريل/ نيسان بعد حملة استمرت لأشهر بغية إصلاح العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بما شمل إسقاط المحاكمة الخاصة بمقتل خاشقجي في إسطنبول عام 2018.

وأجرى حينها محادثات منفردة مع الأمير وولي العهد بن سلمان أثناء وجوده هناك، مما أثار احتمال وجود استثمارات سعودية يمكن أن تساعد في تخفيف معاناة الاقتصاد التركي المحاصر بالمشكلات.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي إنه وولي العهد السعودي، حاكم المملكة الفعلي، سيناقشان "إلى أي مستوى أعلى بكثير" يمكن أن يصلا بالعلاقات خلال المحادثات في أنقرة.

وأفاد مسؤول تركي كبير طلب عدم نشر اسمه إن الزيارة من المتوقع أن تحقق "تطبيعا كاملا واستعادة فترة ما قبل الأزمة"، مضيفا إن "حقبة جديدة ستبدأ".

وأوضح المسؤول بأن المفاوضات بشأن خط مبادلة عملات محتمل- والذي يمكن أن يساعد في إنعاش احتياطيات تركيا الأجنبية المتناقصة- لا تتحرك "بالسرعة المطلوبة" وستتم مناقشتها على انفراد بين أردوغان والأمير محمد.

وتابع المصدر أن اتفاقات في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن ستوقع خلال زيارة الأمير محمد، بينما يجري العمل أيضا على خطة لدخول الصناديق السعودية أسواق رأس المال في تركيا.

ويقوم الأمير محمد بأول جولة له خارج منطقة الخليج منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي شملت زيارة للأردن.

ويذكر أن العلاقات توترت بين أنقرة والرياض بشدة بعد أن قتلت فرقة سعودية خاشقجي وقطعت أوصاله في 2018 في قنصلية المملكة بإسطنبول. وألقى أردوغان باللوم في ذلك الوقت على "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية.