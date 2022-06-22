أهمها أزمة البنزين وانتشار الكوليرا.. مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لبحث عدة ملفات

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات، ان مجلس وزراء إقليم كوردستان سيجتمع اليوم الأربعاء 22 حزيران 2022، اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدة ملفات، من أهمها أزمة البنزين في الإقليم.

وأفادت الدائرة، ان الاجتماع سيجري بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وسيتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات التالية:

-عرض الإجراءات الوقائية والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والوزارات المعنية، لمواجهة مرض الكوليرا ومنع تفشيه.

‏- عرض ملخص قرارات اجتماع مجلس الوزراء السابق، بشأن أزمة البنزين في الإقليم.

- عرض أهم عناوين الإصلاحات التي قامت بها وزارات الكابينة التاسعة.‏

-طرح المسودة الجديدة للقرار الخاص بحماية والحفاظ على المناطق التي تسكنها المكونات المتنوعة في اقليم كوردستان على ضوء المادة 3 رابعاً من قانون حماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان العراق رقم 5 لسنة 2015.