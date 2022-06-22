في آخر حصيلة رسمية.. زلزال أفغانستان يوقع 920 قتيلا

أربيل (كوردستان 24)- لقي ما لا يقل عن 920 شخصا حتفهم وأصيب 600 آخرون فى زلزال قوي ضرب منطقة حدودية نائية فى جنوب شرق أفغانستان ليل الثلاثاء الأربعاء، حسبما ذكرت السلطات التي تتخوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وقال مساعد وزير الكوارث الطبيعية شرف الدين مسلم الأربعاء "تفيد المعلومات الواردة إلينا بمقتل ما لا يقل عن 920 شخصا وإصابة 600" آخرين بجروح.

وكان المرشد الاعلى لافغانستان هبة الله أخوند زاده أورد في وقت سابق حصيلة أظهرت مقتل 300 شخص على الاقل في ولايتي باكتيكا وخوست.

وقال في بيان لوسائل الإعلام إن "مئات المنازل دمرت".

وأوضح مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بلال كريمي لوكالة فرانس برس إن "الكثير من المنازل دمرت وأن سكانها لا يزالون تحت الانقاض".

وكتب في تغريدة "ندعو وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية لضحايا الزلزال لتجنب كارثة إنسانية".

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات على عمق 10 كيلومترات قرابة الساعة 1,30 بالقرب من الحدود مع باكستان، وفقا لمعهد رصد الزلازل الأميركي.

وضرب زلزال ثان بقوة 4,5 درجات المكان نفسه تقريبا في الوقت ذاته، وفقا للمصدر نفسه.

وقال يعقوب منظور أحد زعماء القبائل من بكتيكا، إن الكثير من الجرحى من منطقة جيان في الولاية وتم نقلهم إلى المستشفى في سيارات إسعاف ومروحيات.

وقال لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "الأسواق المحلية مغلقة وهرع الناس الى المناطق المتضررة للمساعدة".

كذلك تظهر مقاطع فيديو سكان المناطق المتضررة وهم ينقلون جرحى الى مروحية.

خدمات الطوارئ في أفغانستان محدودة العدد والإمكانات منذ فترة طويلة، وهي غير قادرة للتعامل وحدها مع كارثة طبيعية كبرى.