الرئيس بارزاني يعلن شروط الإقليم للمشاركة في الحكومة المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء، إن التزام الأطراف السياسية العراقية، بالمبادئ الثلاثة "الشراكة، والتوازن، والتوافق"، هو شرط أساسي لمشاركة الإقليم في الحكومة العراقية المقبلة.

وجاءت تصريحات الرئيس بارزاني، خلال استقباله السفير الدنماركي لدى العراق ستيج باولو بيراس، والذي انتهت مهامه في العراق.

وخلال اللقاء تم بحث الاوضاع السياسية في العراق، والتحديات والعقبات التي تعترض العملية السياسية في البلاد.

واكد الرئيس بارزاني في الاجتماع، ان شروط إقليم كوردستان للمشاركة في الحكومة المقبلة، هي التزام الأطراف السياسية العراقية بالمبادئ الثلاثة "الشراكة، والتوازن، والتوافق".

ويأتي ذلك بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر استقالة نواب كتلته النيابية البالغ عدد أعضائها 73 برلمانيا من مجلس النواب، وانسحاب التيار من العملية السياسية في العراق.