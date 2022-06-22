بعد "شيخان".. هجوم بصاروخ كاتيوشا يستهدف "دانا غاز" في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية وأمنية اليوم الأربعاء بسقوط صاروخ داخل أحد الحقول الغازية حيث مقر شركة دانا غاز الإماراتية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وسقط الصاروخ داخل حقل خورمور الواقع في بلدة جمجمال دون أن يتسبب في حدوث أي أضرار، حسبما قاله صديق محمد مدير ناحية قادر كرم.

ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة وشركة "دانا غاز" الإماراتية ووحدتها التابعة نفط الهلال، حقوق استغلال حقلي خورمور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في كوردستان.

وقال صديق محمد في حديث لكوردستان 24، إن لم يؤدِ إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، ولم يؤثر على العمليات في الحقل.

وذكرت مصادر أخرى أن الصاروخ من نوع كاتيوشا.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الأمن توجهت إلى موقع الحادث للتحقيق.

ويأتي هذا بعدما تعرضت بلدة شيخان في محافظة دهوك في وقت متأخر من ليل أمس إلى هجوم بصاروخين قرب بئر للنفط. ولم يسفر الهجوم عن سقوط إصابات.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم اليوم ولا هجوم شيخان أمس. وسبق أن أعلنت ميليشيات عراقية مسؤوليتها عن هجمات مماثلة.

ويتعرض إقليم كوردستان باستمرار إلى هجمات يقول مسؤولون إن جماعات عراقية خارجة عن القانون تشنها لتستهدف بنيته التحتية.