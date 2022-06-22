بالفيديو | "حصيلة مفزعة" لأسوأ زلزال يضرب أفغانستان منذ 20 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام أفغانية اليوم الأربعاء أن الزلزال الذي ضرب أفغانستان أسفر عن مصرع 1000 شخص على الأقل وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

وقالت إدارة الكوارث إن أكثر من 600 شخص أصيبوا فيما ترد معلومات بوقوع ضحايا في القرى الواقعة في المناطق الجبلية النائية.

وأظهرت تسجيلات مصورة تابعتها كوردستان 24، منازل تحولت إلى أنقاض وجثثا ملفوفة بأغطية مسجاة على الأرض بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة.

حدود ۱۰۰۰ کشته و ۱۵۰۰ زخمی، آخرین آمار تلفات زلزله است که تا حال گزارش یافته است. مردم مصروف دفن اجساد و انتقال زخمی ها هستند. تلفات مالی زلزله و تخریب خانه ها نیز بسیار بلند و بی‌سابقه است. pic.twitter.com/dLLmQKxt8U — BILAL SARWARY (@bsarwary) June 22, 2022

وترد أنباء بوجود عدد من السكان ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وفي مناطق نائية.

وتعقدت عمليات الإنقاذ بسبب الظروف المناخية الصعبة منها هطول الأمطار والانهيارات الأرضية ووجود العديد من القرى في مناطق تلال يتعذر الوصول إليها.

ولا يزال الكثير من الناس مدفونين تحت الأرض.

وبدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بإرسال فرق إلى جانب سيارات الإسعاف وطائرات الهليكوبتر التي أرسلتها وزارة الدفاع والتي تقود جهود الإنقاذ.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن من المرجح أن يرتفع عدد القتلى لأن بعض القرى تقع في مناطق نائية في الجبال وسيستغرق الأمر بعض الوقت لجمع التفاصيل.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن زلزال اليوم هو الأسوأ منذ عام 2002، ووقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان قرب الحدود مع باكستان.

وشعر بالهزة بها نحو 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند لكن لم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في باكستان، وفق مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

كما تشهد أفغانستان سيولاً في العديد من المناطق، أدت إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 50 آخرين وإغلاق مسافات ممتدة من الطرق السريعة، مما يزيد من التحديات التي تواجهها السلطات الأفغانية.

يأتي الزلزال في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة طالبان السلطة مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد حرب دامت نحو 20 عاماً.