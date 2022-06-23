الأمم المتحدة تناشد إيران التراجع عن تنفيذ أحكام بتر أصابع لرجال أدينوا بالسرقة

أربيل (كوردستان 24)- حثت الأمم المتحدة طهران الأربعاء في بيان على التراجع عن تنفيذ أحكام مقررة ببتر أصابع ثمانية أشخاص أدينوا بجرائم سرقة.

وذكرت الأمم المتحدة إيران بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان داعية إياها "لمراجعة عقوباتها الجنائية للقضاء على جميع أشكال العقوبات البدنية".

ووفق ما ذكرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، فإن سبعة من المدانين الثمانية محتجزون في السجن المركزي بطهران.

وتضمن بيان لشامداساني "نشعر بقلق عميق إزاء عمليات البتر، الوشيكة على ما يبدو، لأصابع ثمانية رجال أدينوا بالسرقة في إيران، ونحض السلطات على التراجع عن عمليات البتر المقررة".

وتابعت "نطلب من إيران أيضا أن تراجع بصورة طارئة عقوباتها الجنائية للقضاء على جميع أشكال العقوبات البدنية، بما فيها البتر والجلد والرجم، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان".

ووفق ما أفادت الأمم المتحدة، فقد حُكم على الرجال الثمانية بقطع أربعة أصابع من أياديهم اليمنى، وقد يُنقلون إلى سجن إيفين في طهران حيث تم وضع مقصلة مؤخرا. واستُخدمت هذه المقصلة في 31 أيار/مايو لبتر أصابع رجل آخر.

وأشارت منظمات إيرانية أهلية إلى أن 237 شخصا على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالبتر بين الأول من كانون الثاني/يناير 2000 و24 أيلول/سبتمبر 2020. وقالت شمداساني إن هذه الأحكام نُفِذت في 129 حالة على الأقل.