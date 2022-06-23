رئيس مجلس القضاء الاعلى: ينبغي وضع نص جزائي للخروقات الدستورية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ان خروقات دستورية حدثت نتيجة الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات، مؤكدا ضرورة وجود نص جزائي، لكل مخالفة للدستور.

وقال فائق زيدان، في تصريحات اوردتها صحيفة الصباح الحكومية، "بسبب الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات حصلت خروقات دستورية عديدة ولازالت مستمرة".

وأضاف "وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد وتبعاً له تسمية حكومة جديدة وهذه إحدى الحالات التي نرى أن التعديل الدستوري يجب أن يعالجها بأن يتم وضع نص دستوري يتضمن (جزاء) مخالفة النص الدستوري بمعنى أن تحدد مدة معينة لاستثمار تشكيل المناصب والاستحقاقات الدستورية".

وتابع"اذا انقضت تلك المدة يجب وضع جزاء لذلك كأن يكون حل البرلمان تلقائياً أو بقرار من جهة ما يتفق عليها سياسياً لان بدون وجود جزاء لمخالفة نص معين دستوري أو قانوني تصبح تلك المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار انطلاقاً من قاعدة من أمن العقاب خالف القانون".

وقال زيدان ان موضوع الالتزام بالأحكام القضائية هو واجب دستوري وقانوني قبل كل شيء ذلك أن الدستور ينص على أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وواجبة الاتباع لذا لا يجوز لأي جهة كانت عدم تنفيذ قرارات المحكمة لأنها بذلك تكون قد خالفت الدستور والقانون.