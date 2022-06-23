سیاسة

البرلمان العراقي يبدأ بعقد جلسة أداء اليمين لبدلاء الصدريين

author_image سوار أحمد
العراق مجلس النواب العراق بدلاء الكتلة الصدرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي اليوم الخميس، افتتاح اعمال "الجلسة الاستثنائية"، بعد استكمال النصاب القانوني لعقدها بحضور 202 نائب.

ومن المقرر ان تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن المستقيلن في كتلة التيار الصدري، كما سيتم إكمال تعديلات، وإقرار النظام الداخلي لمجلس النواب، وفقا لجدول أعمال الجلسة.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد دعت يوم امس الأربعاء، المرشحين "الخاسرين الأكبر" بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، لحضور جلسة اليوم الخميس، في وقت اعلن فيه ستة من هؤلاء البدلاء امتنعوا عن الحضور كونهم من مرشحي الكتلة الصدرية.

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