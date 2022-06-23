مجلس النواب العراقي يرفع جلسته الاستثنائية الى اشعار اخر

أربيل (كوردستان 24)- اعلن مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، رفع "الجلسة الاستثنائية"، الى اشعار آخر، وذلك بعد تصويت البدلاء عن الكتلة الصدرية.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إن مجلس النواب قرر رفع جلسته الاستثنائية الى اشعار آخر، مشيرة الى اتمام تصويت النواب الجدد البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية المستقيلين.

وشهدت جلسة البرلمان أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن المستقلين في كتلة التيار الصدري، وإكمال تعديلات، وإقرار النظام الداخلي لمجلس النواب، وهما الفقرتين لجدول الأعمال.

وكانت رئاسة مجلس النواب اعلنت أول أمس الثلاثاء، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً.