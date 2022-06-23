محكمة إيرانية تطالب واشنطن بدفع أكثر من 4 مليارات دولار تعويضاً لمقتل علماء إيرانيين

أربيل (كوردستان 24)- طالبت محكمة إيرانية اليوم الخميس 23 حزيران (يونيو) 2022، من واشنطن بدفع أكثر من 4 مليارات دولار لتعويض أسر العلماء النوويين الذين قتلوا في السنوات الأخيرة في هجمات نسبتها طهران إلى أجهزة المخابرات الإسرائيلية أو الأمريكية.

يستهدف حكم المحكمة الذي نشرته وكالة "إرنا" الرسمية، الحكومة الأمريكية، والرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، إلى جانب مسؤولين أمريكيين كبار آخرين.

وجاء في الحكم "من الواضح أن إسرائيل مسؤولة عن هذه الاغتيالات".

وأضافت "أمرت المحكمة الحكومة الأمريكية ومسؤولين بدفع 4,3 مليارات دولار كتعويضات مادية ومعنوية وعقابية".

وقال الحكم أن "الولايات المتحدة مسؤولة عن كل هذه الأعمال، بما في ذلك المساعدة والدعم وتنفيذ أعمال إرهابية ضد علماء إيرانيين".

وتقول المحكمة إنها تستند إلى تحقيقات جنائية وتصريحات مسؤولين إسرائيليين، وتتهم واشنطن بدعم إسرائيل بطريقة "مباشرة وغير مباشرة".

يأتي قرار المحكمة بينما يسود توتر شديد حاليًا لإيران مع الدول الغربية بخصوص برنامجها النووي.

هذا ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت متأخر من يوم الخميس خلال في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران إن إيران تأمل "جدياً" في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الدول العظمى بما في ذلك الولايات المتحدة.

وذلك ضمن المحادثات النووية التي انطلقت في فيينا في نيسان/أبريل 2021 بين إيران والقوى العظمى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)

وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن قد أعلنت أنها تريد العودة إلى الاتفاق شرط عودة طهران لاحترام التزاماتها في حين تطالب إيران برفع العقوبات.

المصدر: فرانس 24