الأنواء الجوية: عواصف ترابية تضرب البلاد غدا السبت

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية مساء غد السبت.

وافاد بيان للهيئة، ان "طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحواً ويتحول الى مغبر مساءً مع حدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي ،ويتحول الى مغبر بعد الظهر خاصة في اقسامها الغربية مع حدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن ،وفرصة لتساقط زخات مطر في المرتفعات الجبلية خلال الليل، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتحول بعد الظهر الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وتابع البيان، ان "طقس يوم الاحد سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مغبراً يتحسن تدريجياً عدا بعض اقسامها الشمالية ،والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط خلال النهار مسببة تصاعد الغبار، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مغبراً ويتحسن تدريجياً عدا بعض اقسامها الغربية ،والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار مسببة تصاعد الغبار،اما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً مع غبار خفيف، فيما ستنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد".

وأضاف ان "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ،وستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي ،وتنخفض بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشار البيان الى أن"طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ،وتنشط أحيانا في أقسامها الشرقية مسببة تصاعد الغبار فيها، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت وحالة الطقس للأيام المقبلة: