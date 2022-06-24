كورونا يعاود الارتفاع بقفزة قياسية بالإصابات اليومية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 1328 إصابة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية تسجلها البلاد منذ أشهر عدة.

ورصدت بغداد وحدها 654 إصابة فيما حلت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ثانياً بـ122 إصابة، وفق أحدث بيانات لوزارة الصحة.

وشهد عدد الإصابات اليومي في العراق ارتفاعاً تدريجياً على مدار الشهر الماضي.

ويمثل الرقم المعلن اليوم الجمعة قفزة قياسية مقارنة بأمس الخميس، الذي بلغت الإصابات المسجلة فيه 1061 إصابة.

وعلى الرغم من الارتفاع في أعداد الإصابات، لم تبلغ السلطات الصحية العراقية عن حالات وفاة منذ أيام عديدة.

وبلغ إجمالي الإصابات في العراق منذ ظهور الوباء 2,336,764 منها 25,229 حالة وفاة.

وتقول وزارة الصحة العراقية إن ارتفاع عجج الإصابات ناجم عن دخول البلاد في موجة وبائية قاسية وقد تشتد في حال لم يلتزم السكان بالإجراءات الصحية.