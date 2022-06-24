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للمرة الأولى.. تربية كوردستان تعتمد نظام "تتبع الأجوبة" وتعزز أمن الأسئلة الامتحانية

وزارة التربية أنهت جميع الاستعدادات للامتحانات العامة للصف الثاني عشر
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کوردستان التربية وزارة التربية إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير تربية إقليم كوردستان آلان حمه سعيد اليوم الجمعة إن وزارته اعتمدت نظاماً جديداً للمرة الأولى يُمكن للطلبة من خلاله الاطلاع على أوراقهم الامتحانية الموثقة وذلك بعد استلام نتائجهم الامتحانية في ظرف ساعتين فقط.

وأضاف حمه سعيد في مقابلة مع موقع كوردستان 24، أن اطلاع الطلبة على درجاتهم الامتحانية سيعزز الشفافية والعدالة، مبيناً في الوقت نفسه أن الطلبة سيتمكنون من معرفة أجوبتهم إلى جانب أخطائهم وصوابهم في أوراقهم الامتحانية التي تُثبت عليها بصماتهم.

وأشار إلى أن خدمة الرقمنة التربوية وصلت إلى ذروتها، مبيناً أن صور الطلبة ستوضع على أوراقهم الامتحانية للمرة الأولى، مما يسهل العملية التربوية ويحقق الشفافية والعدالة.

وقال حمه سعيد إن وزارة التربية أنهت جميع الاستعدادات للامتحانات العامة للصف الثاني عشر (السادس الإعدادي)، وقد فُرزت قاعات الامتحانات، وأُصدرت الهويات الامتحانية، وأُرسلت إلى مدارسهم.

ومضى يقول "سيكون هذا العام مختلفاً عن سابقاته، حيث ستعاد جميع الأسئلة إلى اللجنة الامتحانية العليا في الوزارة"، وأردف قائلاً "أي ورقة امتحان لم ترفق معها ورقة الأسئلة فلن يتم احتساب درجة الطالب".

كذلك قال إن الوزارة ألزمت، وللمرة الأولى، جميع الطلبة بتدوين أسمائهم الكاملة على أوراق الأسئلة، ونوّه إلى اعتماد آليات عديدة لتعزيز أمن الأسئلة الامتحانية.

وأضاف حمه سعيد أن إحدى شركات الاتصال وفرّت شرائح وأرصدة لجميع مديري القاعات الامتحانية، فيما خصصت لهم وزارة التربية هاتفاً نقالاً عادياً.

وقال وزير التربية إن الامتحانات ستبدأ عند الساعة 07:30 صباحاً كل يومي اثنين وخميس أسبوعياً نظراً لارتفاع درجات الحرارة ومنعاً لحصول أي ازدحام وانسيابية وصول المعلمين والطلبة إلى قاعات الامتحان، إلى جانب تعليق خدمات الإنترنت خلال وقت الامتحان.

هذا وتنطلق امتحانات الثاني عشر الإعدادي في عموم إقليم كوردستان في 27 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تستمر لأسبوعين متتاليين.

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