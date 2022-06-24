اقتصاد

الكهرباء تعتزم تدشين محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في كوردستان

ينتج إقليم كوردستان في الوقت الراهن نحو أربعة آلاف ميغاواط من الكهرباء
author_image Kurdistan24 اربیل
بلغ معدل الإنتاج العام الماضي 3500 ميغاواط بساعات تجهيز تصل إلى 15 ساعة يومياً - صورة: وزارة الكهرباء
بلغ معدل الإنتاج العام الماضي 3500 ميغاواط بساعات تجهيز تصل إلى 15 ساعة يومياً - صورة: وزارة الكهرباء
کوردستان إقليم كوردستان كهرباء الطاقة الكهربائية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان اليوم الجمعة إنها تعتزم تدشين محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في عموم الإقليم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن باكورة مشاريع تهدف لتعزيز القدرة الإنتاجية للمحطات الكهربائية في إطار برنامج عمل طموح للحكومة الجديدة.

وينتج إقليم كوردستان في الوقت الراهن نحو أربعة آلاف ميغاواط من الكهرباء، بواقع 1500 ميغاواط في أربيل ومثلها في السليمانية و1000 ميغاواط في دهوك.

وتحتاج المدن الكوردستانية إجمالاً إلى أكثر من هذا المعدل بكثير مع بلوغ الطلب ذروته وسط ارتفاع درجات الحرارة التي قد تلامس 50 مئوية.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان مقتضب "بهدف السيطرة على ارتفاع الطلب... نواصل جهودنا لتشغيل عدد من المحطات الكهربائية الجديدة".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وفي آب أغسطس 2021، أشارت وزارة الكهرباء إلى ارتفاع معدل الطلب على الطاقة ليصل إلى خمسة آلاف ميغاواط. وكان الطلب في تلك الفترة لا يتجاوز 4500 ميغاواط، فيما تقل الإمدادات كلما زاد الطلب.

وبلغ معدل الإنتاج العام الماضي 3500 ميغاواط بساعات تجهيز تصل إلى 15 ساعة يومياً. ودشن الإقليم في الأشهر الأخيرة عدداً من محطات الإنتاج.

وتبلغ تكاليف توليد الطاقة 85 مليون دولار شهرياً، حسبما قاله المتحدث باسم وزارة الكهرباء أوميد أحمد في تصريح سابق.

ومنذ تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، أطلقت حكومة إقليم كوردستان حزمة من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية لزيادة الإمدادات للسكان.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسيحيو العراق.. نزيف الهجرة يبلغ ذروته وإقليم كوردستان "ملاذهم الأخير"
  1 ساعة
العراق

العراق.. الجبوري يطوي صفحة "السيادة" مع دخول التحالفات بمنعطف جديد
  2 ساعات
کوردستان

للمرة الأولى.. تربية كوردستان تعتمد نظام "تتبع الأجوبة" وتعزز أمن الأسئلة الامتحانية
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف