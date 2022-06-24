الكهرباء تعتزم تدشين محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان اليوم الجمعة إنها تعتزم تدشين محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في عموم الإقليم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن باكورة مشاريع تهدف لتعزيز القدرة الإنتاجية للمحطات الكهربائية في إطار برنامج عمل طموح للحكومة الجديدة.

وينتج إقليم كوردستان في الوقت الراهن نحو أربعة آلاف ميغاواط من الكهرباء، بواقع 1500 ميغاواط في أربيل ومثلها في السليمانية و1000 ميغاواط في دهوك.

وتحتاج المدن الكوردستانية إجمالاً إلى أكثر من هذا المعدل بكثير مع بلوغ الطلب ذروته وسط ارتفاع درجات الحرارة التي قد تلامس 50 مئوية.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان مقتضب "بهدف السيطرة على ارتفاع الطلب... نواصل جهودنا لتشغيل عدد من المحطات الكهربائية الجديدة".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

وفي آب أغسطس 2021، أشارت وزارة الكهرباء إلى ارتفاع معدل الطلب على الطاقة ليصل إلى خمسة آلاف ميغاواط. وكان الطلب في تلك الفترة لا يتجاوز 4500 ميغاواط، فيما تقل الإمدادات كلما زاد الطلب.

وبلغ معدل الإنتاج العام الماضي 3500 ميغاواط بساعات تجهيز تصل إلى 15 ساعة يومياً. ودشن الإقليم في الأشهر الأخيرة عدداً من محطات الإنتاج.

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وتبلغ تكاليف توليد الطاقة 85 مليون دولار شهرياً، حسبما قاله المتحدث باسم وزارة الكهرباء أوميد أحمد في تصريح سابق.

ومنذ تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، أطلقت حكومة إقليم كوردستان حزمة من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية لزيادة الإمدادات للسكان.