مأساة على ضفاف الزاب.. المياه تبتلع شابين أثناء نزهة سباحة في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- لقي شابان حتفهما غرقاً اليوم الجمعة أثناء ممارستهما السباحة في نهر الزاب الكبير بضواحي أربيل، وفق ما ذكرت مديرية الدفاع المدني.

وقالت المديرية على صفحتها في فيسبوك، إن شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً ويدعى رزاق خلف طه توفي غرقاً أثناء السباحة في الزاب الكبير.

وأشارت المديرية إلى أن الضحية من سكنة كاني قرزالة.

وفي بيان لاحق، ذكرت المديرية أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة شاب ثانٍ واسمه شيرزاد مسعود بكر (18 عاماً) ومن سكنة قضاء خبات.

وأظهرت لقطات نشرتها المديرية لحظة إخراج جثة الضحية وقد لُفت بالأغطية.

وكثيراً ما تشهد الأنهار والبرك حوادث مماثلة ولا سيما في أشهر الصيف، حيث يتوجه الكثير من الشباب لممارسة السباحة هرباً من موجة القيظ.