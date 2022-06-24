مجتمع

مأساة على ضفاف الزاب.. المياه تبتلع شابين أثناء نزهة سباحة في أربيل

author_image Kurdistan24 اربیل
لحظة البحث عن جثة أحد الغرقى - صورة: الدفاع المدني في أربيل
لحظة البحث عن جثة أحد الغرقى - صورة: الدفاع المدني في أربيل
کوردستان دفاع مدني أربيل الزاب الكبير غرق سباحة

أربيل (كوردستان 24)- لقي شابان حتفهما غرقاً اليوم الجمعة أثناء ممارستهما السباحة في نهر الزاب الكبير بضواحي أربيل، وفق ما ذكرت مديرية الدفاع المدني.

وقالت المديرية على صفحتها في فيسبوك، إن شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً ويدعى رزاق خلف طه توفي غرقاً أثناء السباحة في الزاب الكبير.

وأشارت المديرية إلى أن الضحية من سكنة كاني قرزالة.

وفي بيان لاحق، ذكرت المديرية أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة شاب ثانٍ واسمه شيرزاد مسعود بكر (18 عاماً) ومن سكنة قضاء خبات.

وأظهرت لقطات نشرتها المديرية لحظة إخراج جثة الضحية وقد لُفت بالأغطية.

وكثيراً ما تشهد الأنهار والبرك حوادث مماثلة ولا سيما في أشهر الصيف، حيث يتوجه الكثير من الشباب لممارسة السباحة هرباً من موجة القيظ.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

زيباري يتهم "القوى الميليشياوية" في بغداد بمحاولة تركيع إقليم كوردستان
  1 ساعة
کوردستان

الكهرباء تعتزم تدشين محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في كوردستان
  3 ساعات
کوردستان

مسيحيو العراق.. نزيف الهجرة يبلغ ذروته وإقليم كوردستان "ملاذهم الأخير"
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف