ولايات أمريكية جديدة بدأت تمنع عمليات الإجهاض ايضاً بعد قرار المحكمة الأمريكية العليا

أربيل (كوردستان 24)- بعد جلسة النطق بحكم إلغاء الحق في الإجهاض ندد البعض بالقرار وأكدوا أنهم لم يخسروا معركتهم بعد، بينما احتفى مئات آخرون به ووصفوه بـ"النصر التاريخي".

وبعد ساعات فقط، حظرت ولاية ميسوري الإجهاض بدون استثناء الحمل الناتج عن الاغتصاب وكذلك فعلت ولاية ساوث داكوتا باستثناء الوضعيات التي تكون فيها حياة الأم في خطر.

ووفق "معهد غوتماشر"، أعدت 13 ولاية قوانين تحظر الإجهاض فور صدور قرار المحكمة العليا تقريبا.

من المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا إلى سن مجموعة قوانين جديدة في نحو نصف الولايات الأمريكية الخمسين، ستقيد بشدة عمليات الإجهاض أو تحظرها تماما وتجرمها، ما سيجبر النساء على السفر لمسافات طويلة إلى الولايات التي لا تزال تسمح بهذا الإجراء.

حيث أن العديد من الولايات التي يحكمها الديموقراطيون اتخذت خطوات لتسهيل الإجهاض وأصدرت ثلاث منها، وهي كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، تعهدا مشتركا بالدفاع عن هذا الحق في أعقاب قرار المحكمة العليا.

وكانت القضية المعروضة أصلا على المحكمة تتعلق بقانون في ولاية ميسيسيبي يقيد الإجهاض خلال 15 أسبوعاً من الحمل، لكن أثناء النظر في القضية في كانون الأول (ديسمبر) أشار عدد من القضاة إلى استعدادهم للمضي أبعد من ذلك.

يمثل الحكم انتصاراً لخمسين عاماً من حراك اليمين الديني ضد الإجهاض.

المصدر: فرانس 24