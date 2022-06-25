صحة وبیئة

بالصور | تركيا تسيطر على حريق غابات هائل أضرمته "مشاكل أسرية"

ألمح الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن أي شخص يُدان بإشعال الحريق قد يواجه عقوبة الإعدام
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لم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا - صورة: فرانس برس
لم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا - صورة: فرانس برس
ترکیا تركيا حرائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت تركيا اليوم السبت السيطرة على حريق وصفته بـ"المتعمد" بعد أن التهم على مدى ثلاثة أيام نحو 11 ألف فدان من الغابات على الساحل في جنوب غرب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن قوات الأمن اعتقلت مشتبها به على صلة بالحريق، وأشارت إلى أنه أقر بإضرام النار نتيجة خيبة أمل بسبب "مشاكل أسرية".

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أي شخص يُدان بإشعال الحريق قد يواجه عقوبة الإعدام التي تم رفعها من الدستور التركي عام 2004.

وهذا أول حريق هائل تشهده تركيا هذا الصيف، لكنه أعاد إلى الأذهان حرائق العام الماضي التي قضت على 345950 فداناً من الريف التركي.

واُعتبرت تلك الحرائق الأسوأ التي شهدتها البلاد لغاية الآن.

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