صحة وبیئة

كورونا.. ارتفاع متسارع بعد "هدنة" لم تدم طويلاً في العراق

بلغ إجمالي الإصابات في العراق منذ ظهور الوباء 2,338,109 إصابة
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق كورونا العراق عدد الإصابات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت تسجيل 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتصدرت بغداد الإصابات اليومية بواقع 860 إصابة، فيما خلت أحدث بيانات وزارة الصحة من الوفيات الناجمة عن الإصابات بالوباء.

وشهد المعدل اليومي للإصابات في العراق ارتفاعاً متسارعاً على مدار الشهر الماضي، وهو ما أرجعته السلطات إلى دخول البلاد في موجة وبائية خامسة.

ويمثل الرقم المعلن اليوم السبت قفزة قياسية مقارنة بأمس الجمعة، الذي بلغت الإصابات المسجلة فيه 1328 إصابة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الإصابات في العراق منذ ظهور الوباء 2,338,109 إصابة بضمنها 25,229 حالة وفاة.

ويأتي هذا بينما يكافح العراق تفشي مرض الحمى النزفية الذي أودى بحياة العشرات منذ مطلع العام المجاري، إلى جانب تسجيله 19 إصابة بالكوليرا في الآونة الأخيرة.

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