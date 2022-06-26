موسكو تسيطر بشكل كامل على مدينة سيفيرودونيتسك وعدة انفجارات تهز العاصمة كييف

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤولون روس وأوكرانيون أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا السبت، في أكبر انتكاسة لكييفبساحة المعركة منذ ما يزيد على شهر، في أعقاب واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب.

ووصفت أوكرانيا انسحابها من المدينة بأنه "انسحاب تكتيكي" حتى تقاتل من أراض مرتفعة في ليسيتشانسك على الضفة المقابلة لنهر سيفرسكي دونيتس. وقال الانفصاليون الموالون لروسيا إن قوات موسكو تهاجم الآن ليسيتشانسك.

تزامنا مع ذلك، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تيليغرام إن عدة انفجارات وقعت في ساعة مبكرة من صباح الأحد في حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف. وأضاف كليتشكو موضحا: "أرسلت طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث. سيتم توافر مزيد من المعلومات التفصيلية لاحقا".

ووقعت الانفجارات حوالي الساعة 06,30 (03,30 ت غ). ولم تتوفر على الفور معلومات عن ضحايا محتملين الوكالة.

وأكد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، وقوع تلك الانفجارات، وذكر على تطبيق تيلغرام إنها وقعت في حي شيفتشينكيفسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت رويترز "أرسلت طواقم الإسعاف ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث"، مشيرا إلى أنه سيتم توفير مزيد من المعلومات التفصيلية لاحقا".

وتضم تلك المنطقة التاريخية سلسلة من الجامعات والمطاعم والمعارض الفنية.