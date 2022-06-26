"العمل والشؤون الاجتماعية": شمول الأيزيديات خارج العراق برواتب قانون الناجيات

أربيل (كوردستان 24)- قالت مديرية شؤون الناجيات الإيزيديات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد (26 حزيران 2022)، أنها تعتزم تسجيل الناجيات لشمولهن بالرواتب والامتيازات، وذلك بعد إقرار قانون الدعم الطارئ وتخصيص موازنة داعمة للمديرية.

وافاد مدير عام المديرية سراب الياس، لصحيفة "الصباح" إن "قانون الدعم الطارئ خصص 25 مليار دينار للمديرية لتكون بمثابة موازنة استثمارية وتشغيلية لمرتبات العاملين وبدلات إيجار مقار المديرية في المحافظات المتضررة من الإرهاب".

واضاف إلياس ان "رواتب الناجيات الإيزيديات وغيرهن من المكونات الأخرى ستكون على شكل وجبات، بعد أن تمر الناجيات عبر آلية المصادقة عليها للدخول إلى قاعدة البيانات لصرف رواتبهن"، مضيفا أن "الناجيات المقيمات خارج العراق سيشملن بقاعدة بيانات المرتبات، إذ أصرينا على إطلاق نافذة إلكترونية للتواصل معهن أو عن طريق سفارات العراق".

وأكد ان "المديرية ستقوم بجولة في عدد من البلدان للتواصل مع الناجيات، وتفعيل برامج معينة وللاطلاع على احتياجاتهن والتنسيق مع المنظمات والحكومات في هذه البلدان"، موضحا بأن "أطفال داعش من الإيزيديات غير مشمولين بقانون الناجيات، ولايمكن شمولهم بأي امتياز كون القانون لم يتطرق إلى ذلك".