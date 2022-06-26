ارتفاع درجات الحرارة في البلاد واستمرار تأثير الغبار في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأحد، ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الغد، فيما يستمر تأثير الغبار في مناطق مختلفة في إقليم كوردستان.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وتابع أن "طقس يوم الاربعاء سيكون صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق ".

من جهتها توقعت مديرية الأنواء الجوية في إقليم كوردستان استمرار تأثير الغبار في مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، خصوصا في إدارة كرميان ومناطق من محافظة كركوك.