أمريكا: ندعم القطاع الزراعي في الإقليم وجودة المنتجات المحلية في كوردستان عالية

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان روبرت بالادينو اليوم الأحد، ان بلاده تدعم القطاع الزراعي في إقليم كوردستان، مشيرا في الوقت نفسه ان جودة المنتجات المحلية في كوردستان عالية.

وقال بالادينو في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر المنتجات الزراعية المحلية في أربيل، انه "التقيت بالعديد من المسؤولين الحكوميين خلال فترة اقامتي في الاقليم، كما التقيت بالمواطنين المنتجين وشعرت بتفاؤل كبير، ومن المهم إيلاء الأهمية للقطاع الخاص الذي يسهم في تنمية اقليم كوردستان".

واضاف ان "الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على القطاع الزراعي، ويسعدني أن ارى المواطنين في اقليم كوردستان يشترون منتجاتهم المحلية فقط، علما ان جودة المنتجات المحلية في اقليم كوردستان، عالية جدا".

وتابع ان "القطاع الزراعي محرك اقتصادي هام في اقليم كوردستان، ويؤمن العديد من فرص العمل"، مضيفا ان "تطوير الزراعة مهم جدا للأمن الغذائي، خصوصا للمواطنين المقيمين في الأرياف وخارج المدن".