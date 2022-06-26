سیاسة

التربية العراقية تُحدّد موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط وامتحانات الدور الثاني

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة التربية الثالث المتوسط العراق

أربيل (كوردستان 24)- حدَّدت وزارة التربية اليوم الأحد، موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط وامتحانات الدور الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن وكيل الوزارة عادل البصيصي، ان "هناك سقفا زمنيا لإعلان نتائج الدور الأول للثالث المتوسط وهو من 15 – 20 يوما، أحيانا تكون قبل هذه المدة أو بعدها بيوم أو بيومين حسب الظروف".

واكد أن "موعد إعلان امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط بعد إعلان نتائج الدور الأول".

يُشار الى ان طلَّاب الصف الثالث المتوسط أكملوا امتحاناتهم النهائية يوم 20 من حزيران الحالي، بعد تأجيل الامتحانات عدة أيام بسبب تسريب أسئلة مادة الرياضيات.

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