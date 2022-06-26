الولايات المتحدة تدين الهجمات الصاروخية المتكررة على إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الولايات المتحدة اليوم الأحد الهجمات الصاروخية المتكررة على إقليم كوردستان، وقالت إن تلك العمليات تهدف إلى تقويض الاستقرار في العراق.

وتعرض إقليم كوردستان في الفترة الأخيرة إلى هجمات بصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة وآخرها على حقل خورمور في السليمانية ونقاط تمركز البيشمركة في بعشيقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن بلاده تقف إلى جانب شركائها في إدانة الهجمات الصاروخية المتكررة على إقليم كوردستان، وبضمنها ثلاث هجمات على البنية التحتية للنفط والغاز بالسليمانية في الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف أن الهجمات الصاروخية تهدف إلى "تقويض الاستقرار الاقتصادي كما تسعى لتحدي السيادة العراقية وخلق حالة من الانقسام والترهيب".

ودعا المتحدث إلى التحقيق مع المنفذين ومحاكمة المسؤولين عن إطلاق الصواريخ.

وقال برايس إن الولايات المتحدة تواصل وقوفها إلى جانب الشعب العراقي وشركائها في إقليم كوردستان "ضد هذا العنف غير المقبول".

ويتهم إقليم كوردستان جماعات مسلحة عراقية خارجة عن القانون بتنفيذ الهجمات، فيما ربط مسؤولون ما تتعرض له البنية التحتية الاقتصادية من ضربات صاروخية بقرار المحكمة الاتحادية المناهض لقطاع الطاقة في الإقليم.