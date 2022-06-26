كوردستان.. غداً انطلاق الامتحانات العامة لطلبة الإعدادية مع تعليق مؤقت لخدمة الإنترنت

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق يوم غد الاثنين الامتحانات النهائية لطلبة المرحلة الإعدادية المنتهية، فيما اتخذت وزارة التربية جملة من الضوابط لإنجاح العملية في عموم إقليم كوردستان.

ويتوجه يوم غد 107 آلاف و130 طالباً وطالبة إلى مقاعدهم الامتحانات، موزعين على 2175 قاعة امتحانية على مستوى الإقليم.

وقالت وزارة التربية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه "غداً تنطلق الامتحانات العامة لطلبة الصف الثاني عشر (السادس الإعدادي) في الفروع كافة".

وقبل ذلك، نفت الوزارة ما أُشيع على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الامتحانات، وأشارت إلى أنها ستبدأ صباح غد على أن يُجرى امتحانان كل أسبوع.

وستُعلق خدمة الإنترنت أربع ساعات أيام الامتحانات ابتداءً من الساعة 06:30 ولغاية 10:30 صباحاً، على ضوء التوجيهات الحكومية لردع أي محاولة لتسريب الأسئلة الامتحانية.

واتخذت وزارة التربية ضوابط صارمة ومنها حظر إدخال الأجهزة الإلكترونية الذكية من قبل الأستاذة والطلبة إلى القاعات الامتحانية.

وسبق أن وجّه رئيس الحكومة مسرور بارزاني بجميع المستلزمات الامتحانية.

وكان وزير التربية آلان حمه سعيد قال في مقابلة سابقة مع كوردستان 24، إن الامتحانات ستُجرى كل يومي اثنين وخميس أسبوعياً.

وجاءت هذه الخطوة نظراً لارتفاع درجات الحرارة ومنعاً لحصول أي ازدحام ومن أجل انسيابية وصول المعلمين والطلبة إلى قاعات الامتحان، وفقاً للوزير.