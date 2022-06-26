مجتمع

كوردستان.. غداً انطلاق الامتحانات العامة لطلبة الإعدادية مع تعليق مؤقت لخدمة الإنترنت

يتوجه يوم غد 107 آلاف و130 طالباً وطالبة إلى مقاعدهم الامتحانات
author_image Kurdistan24 اربیل
أغلق إقليم كوردستان أبواب مدارسه مراراً بسبب تفشي كورونا العام الماضي - صورة: كوردستان 24
أغلق إقليم كوردستان أبواب مدارسه مراراً بسبب تفشي كورونا العام الماضي - صورة: كوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان تربية طلبة الثاني عشر الامتحانات النهائية

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق يوم غد الاثنين الامتحانات النهائية لطلبة المرحلة الإعدادية المنتهية، فيما اتخذت وزارة التربية جملة من الضوابط لإنجاح العملية في عموم إقليم كوردستان.

ويتوجه يوم غد 107 آلاف و130 طالباً وطالبة إلى مقاعدهم الامتحانات، موزعين على 2175 قاعة امتحانية على مستوى الإقليم.

وقالت وزارة التربية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه "غداً تنطلق الامتحانات العامة لطلبة الصف الثاني عشر (السادس الإعدادي) في الفروع كافة".

وقبل ذلك، نفت الوزارة ما أُشيع على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الامتحانات، وأشارت إلى أنها ستبدأ صباح غد على أن يُجرى امتحانان كل أسبوع.

وستُعلق خدمة الإنترنت أربع ساعات أيام الامتحانات ابتداءً من الساعة 06:30 ولغاية 10:30 صباحاً، على ضوء التوجيهات الحكومية لردع أي محاولة لتسريب الأسئلة الامتحانية.

واتخذت وزارة التربية ضوابط صارمة ومنها حظر إدخال الأجهزة الإلكترونية الذكية من قبل الأستاذة والطلبة إلى القاعات الامتحانية.

وسبق أن وجّه رئيس الحكومة مسرور بارزاني بجميع المستلزمات الامتحانية.

وكان وزير التربية آلان حمه سعيد قال في مقابلة سابقة مع كوردستان 24، إن الامتحانات ستُجرى كل يومي اثنين وخميس أسبوعياً.

وجاءت هذه الخطوة نظراً لارتفاع درجات الحرارة ومنعاً لحصول أي ازدحام ومن أجل انسيابية وصول المعلمين والطلبة إلى قاعات الامتحان، وفقاً للوزير.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

شاخوان عبد الله رداً على "الصواريخ المنفلتة": إجراءات بغداد لم تنه الخروقات
  8 دقائق
کوردستان

الولايات المتحدة تدين الهجمات الصاروخية المتكررة على إقليم كوردستان
  2 ساعات
العراق

الكوليرا يسجل قفزة بالإصابات ووفاتان بـ"الموجة الخامسة" من كورونا في العراق
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف