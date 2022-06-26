علوم وتكنولوجيا

"هايتكس" وجديد المبتكرات.. عمالقة التكنولوجيا في ضيافة أربيل

يعد التحول التكنولوجي واحداً من أهداف حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني
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تقول حكومة الإقليم إنها استثمرت نحو 50 مليون دولار في الرقمنة الحكومية
تقول حكومة الإقليم إنها استثمرت نحو 50 مليون دولار في الرقمنة الحكومية
کوردستان إقليم كوردستان هايتكس

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق يوم غد الاثنين فعاليات المعرض السنوي الثالث لتكنولوجيا المعلومات في أربيل بمشاركة العديد من الرواد الرقميين.

ويدشن معرض هايتكس نسخته الثالثة على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد، وذلك على أرض معرض أربيل الدولي بمشاركة 30 دولة.

ويشهد المعرض طرح العديد من مشاريع المبتكرين المحليين والعالميين ومنها ما يتعلق الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة والبيوت الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والبرمجيات وغيرها من أحدث الابتكارات في المجال الرقمي.

وذكر الموقع الرسمي للمعرض في حسابه بموقع تويتر أن رواده سيتمكنون من عقد اتفاقات تجارية وشراكات محلية ودولية، إلى جانب المشاركة في المناقصات الحكومية.

كذلك تتضمن فعاليات معرض هايتكس التصوير الرقمي والألعاب وصناع المحتوى في يوتيوب وغيرها بمشاركة العديد من المشاهير.

وتفقد محافظ أربيل أوميد خوشناو أروقة المعرض للوقوف على آخر الاستعدادات لانطلاقه.

ويعد التحول التكنولوجي واحداً من أهداف حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني الذي قال خلال النسخة الثانية إن التكنولوجيا تساعد على الحد من الفساد والروتين.

وتقول حكومة الإقليم إنها استثمرت نحو 50 مليون دولار في الرقمنة الحكومية.

ويفتح هايتكس أبوابه ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السابعة مساءً بالتوقيت المحلي اعتباراً من 27 ولغاية 30 من هذا الشهر.

ويحظى هايتكس بدعم دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع مؤسسة "روانكة" وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالثقافة والتعليم.

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