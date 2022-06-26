"هايتكس" وجديد المبتكرات.. عمالقة التكنولوجيا في ضيافة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق يوم غد الاثنين فعاليات المعرض السنوي الثالث لتكنولوجيا المعلومات في أربيل بمشاركة العديد من الرواد الرقميين.

ويدشن معرض هايتكس نسخته الثالثة على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد، وذلك على أرض معرض أربيل الدولي بمشاركة 30 دولة.

ويشهد المعرض طرح العديد من مشاريع المبتكرين المحليين والعالميين ومنها ما يتعلق الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة والبيوت الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والبرمجيات وغيرها من أحدث الابتكارات في المجال الرقمي.

Ankido is participating in HITEX 2022 and showcasing their latest services.

Visit us at Erbil International Fairground from 27th to the 30th of June from 10 AM to 7 PM.#HITEX2022⁣

Your Gateway To Digitalization⁣

0750 012 4000

0750 012 5000⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ pic.twitter.com/n7GydOeupm — HITEX (@HitexTech) June 26, 2022

وذكر الموقع الرسمي للمعرض في حسابه بموقع تويتر أن رواده سيتمكنون من عقد اتفاقات تجارية وشراكات محلية ودولية، إلى جانب المشاركة في المناقصات الحكومية.

كذلك تتضمن فعاليات معرض هايتكس التصوير الرقمي والألعاب وصناع المحتوى في يوتيوب وغيرها بمشاركة العديد من المشاهير.

وتفقد محافظ أربيل أوميد خوشناو أروقة المعرض للوقوف على آخر الاستعدادات لانطلاقه.

The visit of Erbil governor Mr. Omed Xoshnaw to HITEX exhibition grounds to check on the latest preparations, we want to express our gratitude towards his excellence’s continuous support.



⁣#HITEX #HITEXIRAQ #IRAQ #ERBIL #RwangaFoundation #Tech #Event pic.twitter.com/8ZvLgkcpIx — HITEX (@HitexTech) June 26, 2022

ويعد التحول التكنولوجي واحداً من أهداف حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني الذي قال خلال النسخة الثانية إن التكنولوجيا تساعد على الحد من الفساد والروتين.

وتقول حكومة الإقليم إنها استثمرت نحو 50 مليون دولار في الرقمنة الحكومية.

ويفتح هايتكس أبوابه ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السابعة مساءً بالتوقيت المحلي اعتباراً من 27 ولغاية 30 من هذا الشهر.

ويحظى هايتكس بدعم دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع مؤسسة "روانكة" وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالثقافة والتعليم.