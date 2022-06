"هايتكس" وجديد المبتكرات.. عمالقة التكنولوجيا في ضيافة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق يوم غد الاثنين فعاليات المعرض السنوي الثالث لتكنولوجيا المعلومات في أربيل بمشاركة العديد من الرواد الرقميين.

ويدشن معرض هايتكس نسخته الثالثة على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد، وذلك على أرض معرض أربيل الدولي بمشاركة 30 دولة.

ويشهد المعرض طرح العديد من مشاريع المبتكرين المحليين والعالميين ومنها ما يتعلق الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة والبيوت الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والبرمجيات وغيرها من أحدث الابتكارات في المجال الرقمي.

Ankido is participating in HITEX 2022 and showcasing their latest services.

Visit us at Erbil International Fairground from 27th to the 30th of June from 10 AM to 7 PM.#HITEX2022⁣

Your Gateway To Digitalization⁣

