كوردستان تتكفل بتغطية نفقات مواصلات طلبة سنجار لأداء الامتحانات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الموافقة على تغطية نفقات سفر الطلبة في سنجار والمناطق المحيطة بها، لتأدية الامتحانات.

ووافق رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأحد، على تخصيص ثلاثة وسبعين مليون دينار لتغطية نفقات سفر الطلاب في سنجار والمناطق المحيطة بها، وذلك لإجراء الامتحانات العامة للصف الثاني عشر من الثانوية العامة في المديرية العامة لتربية دهوك.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم سامان سيويلي، في بيان، إن هذه التخصيصات سيستفيد منها 667 طالبا وطالبة.

وتنطلق اليوم الاثنين الامتحانات النهائية لطلبة المرحلة الإعدادية المنتهية في عموم إقليم كوردستان، بمشاركة 107 آلاف و130 طالباً وطالبة.