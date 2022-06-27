قمة للناتو في مدريد غدا الثلاثاء لحث أنقرة على قبول انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي في العاصمة الإسبانية مدريد الثلاثاء في قمة من ثلاثة أيام تزامنا مع استمرار الحرب في أوكرانيا. ويأمل زعماء الحلف في التوصل إلى اتفاق لتقديم مساعدات عسكرية لكييف وتعزيز الإمكانيات الدفاعية في مناطق دول البلطيق وحث تركيا على السماح بانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

كما يعتزم الحلف إرسال إشارات قوية إلى الصين وروسيا وتجاوز الخلافات الداخلية السابقة التي ظهرت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وسيلتقي زعماء حلف شمال الأطلسي، في العاصمة الإسبانية مدريد الثلاثاء في قمة تستمر ثلاثة أيام سيحثون خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التخلي عن اعتراضه على طلب فنلندا والسويد، الانضمام الى التحالف العسكري مع سعي الغرب إلى إرسال إشارة إلى روسيا والصين تنم عن التصميم على موقفه.

وقال دبلوماسيون إن المفاوضات بين حلف غالبا ما تسودهالانقسامات لا تزال جارية لكن الزعماء يأملون أيضا في الموافقة علىتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وزيادة الإنفاقالدفاعي المشترك وتعزيز تصميم جديد للتصدي للصعود العسكري للصينووضع المزيد من القوات في حالة تأهب للدفاع عن دول البلطيق.

ويأتي اجتماع مدريد في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا في لحظةمحورية للحلف بعد الإخفاقات في أفغانستان والخلاف الداخلي في عهدالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي هدد بسحب واشنطن منالتحالف النووي.

وتسعى إسبانيا إلى زيادة تركيز حلف شمال الأطلسي على الجانبالجنوبي لمعالجة الهجرة والجماعات المسلحة في منطقة الساحلبأفريقيا.

وعلى الرغم من أن المسؤولين البريطانيين والأمريكيين قداعترضوا على طلب دول البلطيق نشر قوات دائمة متعددة الجنسيات فيالمنطقة، فمن المرجح أن تتوصل القمة إلى تسوية بشأن التعهد بإرسالتعزيزات سريعة.

وقالت ألمانيا بالفعل إنها ستضع المزيد من القوات على أهبةالاستعداد للدفاع عن ليتوانيا إذا سعت روسيا للاستيلاء على أراضيحلف الأطلسي ومن المتوقع أن تفعل بريطانيا الشيء نفسه بالنسبةلإستونيا بينما تتطلع لاتفيا إلى كندا لتعهد بإرسال المزيد من القوات هناك.