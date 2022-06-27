الخارجية الإيرانية: المباحثات مع السعودية تتواصل قريبا في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن المحادثات بين ايران والسعودية، سيتم استئنافها قريبا في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نقل إلى طهران نقاطا من السعودية بشأن المحادثات الثنائية، مشيرا إلى أن المحادثات مع الرياض ستستأنف قريبا في بغداد.

واعتبر أن الرسالة التي نقلها الكاظمي تعتبر "خطوة إلى الأمام" في المفاوضات مع السعودية التي ستكون العلاقة معها أمرا مهما للمنطقة والعالم الإسلامي برمته، حسب ما ذكرت وكالة رويترز– نقلا عن وسائل إعلام إيرانية.

وجرت 5 جولات من المحادثات حتى الآن خلال الأشهر الاخيرة، جمعت مسؤولين إيرانيين وسعوديين بالعراق، وفي ختام الجولة الخامسة التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي قال الكاظمي إنه مقتنع بأن "التفاهم بات قريبا" بين الرياض وطهران.