سیاسة

كوردستان.. الانتخابات البرلمانية على طاولة اجتماع رئاسي مع المكاتب الانتخابية الحزبية

تؤيد بعض الأحزاب السياسية تأجيل الانتخابات
author_image Kurdistan24 اربیل
تنتهي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في أيلول سبتمبر المقبل - صورة ارشيفية
تنتهي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في أيلول سبتمبر المقبل - صورة ارشيفية
کوردستان إقليم كوردستان انتخابات كوردستان 2022

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تجتمع رئاسة إقليم كوردستان يوم غد الثلاثاء مع المكاتب الانتخابية للأحزاب التي تملك مقاعد برلمانية.

وسيعقد الاجتماع الرئاسي في الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي، فيما سيترأسه نائب رئيس إقليم كوردستان مصطفى سيد قادر.

ويقول مراسل كوردستان 24، إن الاجتماع سيشهد عرض تقرير على رئاسة الإقليم يتمحور حول تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات وتسجيل الناخبين.

ولم يتبق على إجراء الانتخابات لاختيار برلمان جديد في إقليم كوردستان سوى أشهر قلائل، غير أن الجدل حول قانون الانتخابات في الإقليم، المؤلف من أربع محافظات، عاد إلى الواجهة من جديد وسط دعوات من قوى سياسية لتعديله ومطالبات أخرى لإبقائه.

وهذا ثاني اجتماع تعقده اللجنة التابعة لرئاسة إقليم كوردستان مع المكاتب الانتخابية للأحزاب في محاولة لتوحيد الرؤى إزاء ملف الانتخابات.

ومن المتوقع أن تتم في الاجتماع صياغة مسوّدة تتضمن وجهات نظر القوى السياسية على أن تُعرض في اجتماع رفيع المستوى تعقده رئاسة إقليم كوردستان ومبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق مع كبار قادة الأحزاب السياسية الكوردستانية في مطلع الشهر المقبل.

وتنتهي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان في أيلول سبتمبر المقبل. ويتعين على برلمان كوردستان تمرير قانون جديد لتمديد عمل مفوضية الانتخابات الذي انتهى في أواخر عام 2019.

وتؤيد بعض الأحزاب السياسية تأجيل الانتخابات، بيد أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أكد مراراً تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها.

وسبق أن عقدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اجتماعاً مغلقاً مع ممثلي الاتحاد الوطني وجماعة العدل وحركة التغيير والحزب الديمقراطي والاتحاد الإسلامي وحركة الجيل الجديد لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا والابتعاد عن السياسات الخلافية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 1 تشرين الأول المقبل.

وأُقر قانون الانتخابات في إقليم كوردستان عام 2013 وينص على أن الإقليم دائرة واحدة، بيد أن بعض القوى تريد تعديل القانون وتحويل الإقليم إلى أربع دوائر.

موضوعات ذات صلة
الشرق الاوسط

بالفيديو | عشرات الضحايا في حادث تسرّب غاز سام في ميناء العقبة الأردني
  2 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني يحشّد المجتمع الدولي لردع الهجمات الصاروخية المتكررة على كوردستان
  21 ساعات
کوردستان

"هايتكس" وجديد المبتكرات.. عمالقة التكنولوجيا في ضيافة أربيل
  23 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف