طهران: إيران "تتفهم" ضرورة تنفيذ تركيا لعملية عسكرية بشمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان الإثنين، ان بلاده "تتفهم"، ضرورة تنفيذ القوات التركية، عملية عسكرية في شمال سوريا.

وجاءت تصريحات عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو خلال زيارته لأنقرة. وقال عبد اللهيان "نتفهم جيدا مخاوف تركيا الأمنية".

وأضاف "نتفهم أن عملية خاصة (في سوريا) قد تكون ضرورية".

منذ نهاية أيار/مايو، يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم جديد على بلدتين في شمال سوريا، يستهدف قوات سوريا الديمقراطية.

وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، "إرهابية"، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض تمردا ضدها منذ عقود.

وأكد الرئيس التركي الإثنين "سنطلق عملية جديدة في سوريا بمجرد استكمال استعداداتنا". وأعربت واشنطن وموسكو عن معارضتهما لمثل هذا الهجوم.

منذ عام 2016، نفذت أنقرة ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكوردية.

وكانت إيران، وهي حليف أساسي لدمشق، قد دعت أنقرة في نهاية عام 2019 إلى إنهاء العملية العسكرية التركية التي تشنها في شمال سوريا بأسرع وقت ممكن.