العثورعلى 46 جثة لمهاجرين غير شرعيين داخل شاحنة في ولاية تكساس

أربيل (كوردستان 24)- عثرت السلطات الأمريكية يوم الاثنين، على 46 جثة على الأقل، في شاحنة في مدينة سان أنتونيو في ولاية تكساس، يُعتقد أنها تعود لمهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وبحسب فرق الأسعاف فقد تكون الحرارة البالغة داخل الشاحنة وعدم توفر ماء من بين الأسباب التي أودت بحياة المهاجرين . كما تم نقل 16 جريحاً إلى الرعاية الصحية كانوا "واعين" حين عثر عليهم.

وقال تشارلز هود، قائد فرق الإطفاء في سان أنتونيو، المدينة الواقعة على بُعد 240 كلم من الحدود مع المكسيك، "لقد نقلنا حتى الآن حوالى 46 جثة".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنّ فرق الإسعاف نقلت أيضاً 16 جريحاً هم 12 بالغاً وأربعة أطفال، مشيراً إلى أنّ هؤلاء جميعاً كانوا "واعين" لدى نقلهم لتلقّي الرعاية الصحية اللازمة.

وبحسب قائد فرق الإطفاء في سان أنتونيو، فإنّ الناجين الذين نقلوا إلى المستشفيات "كانوا ساخنين جداً عند لمسهم، كما أنهم كانوا يعانون من ضربة شمس ومن إنهاك حراري، ولم يتم كذلك العثور على ماء في الشاحنة".

وعلى الرّغم من أنّ الشاحنات تُعتبر وسيلة أساسية لتهريب المهاجرين السرّيين من المكسيك إلى الولايات المتّحدة، إلا أنّ هذه الرحلة غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر، إذ نادراً ما تكون هذه العربات مكيّفة، كما أنّ قوارير المياه التي تكون بحوزة المهاجرين لا تكفيهم في معظم الأحيان لقضاء الرحلة بطولها.

وأعرب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عن أسفه لهذه "المأساة"، مشيراً إلى أنّ القنصل المكسيكي في طريقه إلى سان أنتونيو "على الرّغم من أنّنا لا نعرف جنسيات" الضحايا.

وسارع حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ آبوت إلى تحميل الرئيس الديموقراطي جو بايدن "المسؤولية عن هذه المأساة".

وقال آبوت إنّ "هؤلاء الموتى هم مسؤولية بايدن. إنهم نتيجة لسياسته المميتة المتمثّلة بفتح الحدود".

ومنذ وصول بايدن إلى السلطة في مطلع 2021 زادت أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسلّلون إلى الولايات المتحدة، على الرّغم من أنّ الرئيس الديموقراطي سعى إلى وقف هذه الظاهرة بتكليفه نائبته كامالا هاريس هذا الملف الشائك.

وفي 2017، شهد مرآب للسيارات قرب سان أنتونيو مأساة مشابهة، ولكنّ حصيلتها كانت أقل بكثير، إذ قضى يومها عشرة مهاجرين داخل مقطورة ركنت تحت أشعة الشمس الحارقة.