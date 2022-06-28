الصدر: من المعيب أن يكون رئيس العراق "تطبيعيا"

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الثلاثاء، انه من المعيب، أن يكون رئيس العراق برهم صالح "تطبيعيا"، وذلك في إشارة لرفض صالح لتوقيع قانون "تجريم التطبيع"، الذي أقره مجلس النواب العراقي في وقت سابق.

ونشر الصدر على حسابه في موقع "تويتر"، انه "من المخجل جداً أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)".

واضاف الصدر انه "من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً، وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق".

وفي التغريدة نفسها، اعلن الصدر براءته أمام الله وأمام الشعب العراقي مما وصفه بـ"الجريمة"، معبرا في الوقت نفسه، عن أسفه لـ"ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً"، في اشارة الى الرئيس العراقي برهم صالح.