اقتصاد

مصرف الرافدين يعلن توزيع وجبة جديدة من السلف

author_image سوار أحمد
مصرف الرافدين
مصرف الرافدين
العراق مصرف الرافدين سلف جديدة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين يوم الثلاثاء، توزيع وجبة جديدة من السلف للموظفين والمنتسبين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المكتب الاعلامي للمصرف، انه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليون دينار بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

واضاف ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".

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