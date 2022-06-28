سیاسة

الرئيس بارزاني يدعو للاقتصاص من "قاتل الاستاذين" ومنع تكرار جرائم مماثلة

وجّه الرئيس بارزاني خالص تعازيه إلى عائلتَي وذوي ورفاق ومحبي الشهيدين وعموم الأكاديميين والأستاذة في كوردستان
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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان كوردستان الرئيس بارزاني أربيل

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء السلطات المعنية إلى الاقتصاص من المجرم الذي أقدم على قتل أستاذين جامعيين بدم بارد في أربيل.

وفي وقت مبكر من اليوم، فتح طالب مفصول من جامعة سوران النار على الاستاذين الجامعيين الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان مما أودى بحياتهما.

وتوفي الدكتور إسماعيل عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين في المستشفى متأثراً بجروحه بعد إطلاق النار عليه داخل الحرم الجامعي.

وقضى الدكتور إدريس التدريسي في كلية الهندسة على يد المهاجم نفسه. واعتقلت القوات الأمنية المجرم وأحالته إلى الجهات المختصة.

وقال الرئيس بارزاني في بيان "إنني حزين وقلق للغاية لاستشهاد الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان في الحادث الإجرامي".

ووجّه الرئيس بارزاني خالص تعازيه إلى عائلتَي وذوي ورفاق ومحبي الشهيدين وعموم الأكاديميين والأستاذة في كوردستان، وأضاف أنه يشاطر أحزانهم.

وجاء في البيان "أسأل الله تعالى أن يلهم ذويهما وعائلتيهما الصبر والسلوان".

ودعا الرئيس بارزاني الجهات المعنية إلى إنزال العقوبات القانونية ضد المجرم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الجرائم والظلم.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت اعتقال المجرم في فترة قياسية.

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