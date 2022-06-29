سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الأمريكي لدى أربيل

ثمن القنصل العام الأمريكي التعاون الحثيث بين حكومة إقليم كوردستان وقنصلية بلاده في أربيل
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع القنصل العام الأمريكي لدى أربيل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع القنصل العام الأمريكي لدى أربيل
کوردستان مسرور بارزاني القنصل الامريكي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 29 حزيران (يونيو) 2022، القنصل العام الأمريكي لدى أربيل روبرت بالادينو بمناسبة انتهاء مهام عمله. 

وفي مستهل اللقاء، وجّه رئيس الحكومة شكره للقنصل العام الأمريكي على عمله في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.

هذا وثمن القنصل العام الأمريكي التعاون الحثيث بين حكومة إقليم كوردستان وقنصلية بلاده في أربيل.

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