مسرور بارزاني يشارك في مراسم عزاء الاستاذين الجامعيين

أربيل (كوردستان 24)- حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 29 حزيران 2022، مراسم عزاء الاستاذين الجامعيين في جامعة صلاح الدين، واللذين اُستشهدا يوم أمس في حادث إجرامي.

‏وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه الحارة، ومواساته لعائلتي الضحيتين، داعيا أن يتغمد الباري الفقيدين برحمته ويسكنهما فسيح جنانه.

وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، فتح طالب مفصول من جامعة سوران النار على الاستاذين الجامعيين في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان مما أودى بحياتهما.

وتوفي الدكتور إسماعيل عميد كلية القانون في المستشفى متأثراً بجروحه بعد إطلاق النار عليه داخل الحرم الجامعي، فيما قضى الدكتور إدريس التدريسي في كلية الهندسة على يد المهاجم نفسه. واعتقلت القوات الأمنية المجرم وأحالته إلى الجهات المختصة.