ريبر أحمد: السلطات الأمنية ستنظم بيع وشراء الأسلحة وستمنح رخص السلاح إلكترونيا

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد اليوم الأربعاء، ان السلطات الأمنية ستلجأ لتنظيم عملية بيع وشراء الأسلحة، مبينا في الوقت نفسه أن منح رخص حمل وحيازة الأسلحة في الإقليم سيكون إلكترونيا.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي علق فيه ريبر أحمد على استشهاد عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين كاوان إسماعيل، بعد مشاركته في مراسم عزائه.

وقال ريبر أحمد "مرر برلمان إقليم كوردستان في وقت سابق، قانونا جديدا للأسلحة"، مؤكدا أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنه سيتم تنظيم عمل تلك الأماكن التي تبيع الأسلحة في الإقليم، مشيرا الى انه سيتم اصدار تراخيص لمزاولة عملهم.

وأضاف "أحمد " أن منح رخص حمل وحيازة السلاح سيكون إلكترونيا، لافتا الى ان من يرغب بالحصول على رخصة سلاح، سيخضع لإجراءات إدارية وقانونية وإلى فحوصات طبية من الناحية العقلية والنفسية بحيث تثبت أهليته لحمل السلاح.

واكد أن أي مكان يبيع الأسلحة خارج إطار التعليمات والقوانين، سيتم اتخاذ إجراءات شديدة بحقه من الناحية القانونية والمالية، وستتم عقوبته.

واشار الوزير الى ان تلك الإجراءات لا يمكنها أن تقضي على الجرائم لأنها موجودة منذ تاريخ البشرية، لكنه أكد ان حكومة الإقليم ورئيسها مسرور بارزاني مصممان على الحد من تلك الجرائم، ونزع السلاح غير المرخص من أيادي السكان في الإقليم.