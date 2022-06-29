الصحة العراقية تحدّد 4 تدابير للسيطرة على الكوليرا وتوجه طلبا للمواطنين

أربيل (كوردستان 24)- حددت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، انها تعتزم اتخاذ أربعة تدابير، تهدف للسيطرة على مرض الكوليرا، موجهة في الوقت نفسه طلبا للمواطنين بتحري مصادر المياه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، إن "وزارة الصحة وفي إطار إجراءاتها بمواجهة الكوليرا تعمم بداية كل عام خطتها الوطنية للسيطرة على الإسهال الوبائي وتراقب منحنى الإصابات بمرض الكوليرا".

وأضاف "بعد تسجيل إصابات جديدة بالمرض في الآونة الأخيرة قمنا بتعميم الإجراءات الوقائية، وتنفيذ الخطة الوطنية وزدنا معها متابعة مشاريع المياه وفحص نسبة الكلور".

وأكد عبد الأمير أن "السيطرة على مرض الكوليرا تتم من خلال 4 تدابير تتضمن التأكيد على مديريات الماء متابعة وإصلاح المشاريع التي تحتوي على خلل، وثانياً متابعة نسبة الكلور وشحِّ المياه الموجودة للمحافظات"، فضلاً عن زيادة الإطلاقات المائية ".

وتابع إن " الإجراء الرابع هو توعية المواطنين ودعوتهم في حال ظهور أعراض الإسهال والتهابات الإمعاء أو التقيؤ إلى الإسراع للمركز الصحي لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن" التوصية بالقيام بفحوصات الماء ترفع شهرياً الى وزارة الاعمار وهيئة المستشارين والمحافظات لاتخاذ المعالجات من قبل مديريات الماء في المحافظة"، لافتاً، الى أن "الفرق الصحية في الوزارة تتابع عمل المطاعم مع التاكيد على ضرورة منع تقديم السلَطات والخضراوات في المطاعم".

واشار الى انه "تم رفع توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهناك توصيات الى مجلس الوزراء بعد عدة اجتماعات أكدت على دوائر الماء متابعة المشاريع على وصف أنه لا يمكن بدء ظهور الكوليرا إلَّا عن طريق المياه الملوثة التي تساعد على انتقال الجرثومة".

وتابع أن" وزارة الصحة تمتلك مستلزمات وأدوية كافية لجميع المؤسسات الصحية لاحتواء الأعداد المتزايدة من مرض الكوليرا"، داعياً المواطنين للتحري عن مصادر المياه التي تستهلك وفي حال كانت المياه غير صالحة بالإمكان استخدام حبوب الكلور التي توزع في المراكز الصحية للتعقيم".